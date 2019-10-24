Отец Нурмагомедова отреагировал на новые нападки Макгрегора

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на нападки ирландца Конора Макгрегора в адрес его сына во время пресс-конференции в Москве. Его слова приводит «Дума ТВ».

Нурмагомедов-старший заявил, что его сын всегда будет представлять Россию. «Посмотрите выход с Макгрегором. 18 флагов российских было во время выхода Хабиба», — отметил он. Отец бойца добавил, что, когда ирландец приедет в Москву для поединка, его сын вновь побьет его.

Материалы по теме «Я прилетел в Россию, а Хабиб улетел. Типичный дагестанец» Шоу Макгрегора в Москве: ирландец пообещал достать Нурмагомедова и снова стать чемпионом

Во время пресс-конференции 24 октября Макгрегор заявил, что Нурмагомедов боится драться с ним в Москве. «Он вообще представляет Россию? Я так не думаю. Никогда не видел его с российским флагом», — сказал он.

Тогда же ирландец объявил о возвращении в октагон. 18 января Макгрегор проведет поединок на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Имя соперника он назвать отказался. Последний раз спортсмен дрался в Абсолютном бойцовском чемпионате в октябре 2018-го, когда проиграл Нурмагомедову в бою за чемпионский пояс в легком весе.

Макгрегор не раз заявлял о готовности вновь выйти с Нурмагомедовым в октагон. 3 октября отец российского бойца одобрил идею проведения повторного поединка, однако отметил, что его сыну сначала нужно победить американца Тони Фергюсона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!