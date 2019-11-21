Нурмагомедов рассказал о «смешанных чувствах» после победы над Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов признался, что испытал неоднозначные эмоции после победы над ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре 2018-го. Встреча спортсмена с болельщиками опубликована в YouTube-канале RT.

«Что было в моей голове, когда мне присудили победу? Вы разве не помните? Когда меня признали победителем, я был в раздевалке. Охрана из 300 человек. Мне тогда позвонил Владимир Владимирович Путин, спросил, как я там. Я говорю: "Сижу в подтрибунном помещении, окружили 300 охранников — не знаю, бить меня собрались, наверное". В общем, смешанные чувства тогда у меня были», — заявил 31-летний Нурмагомедов.

В ходе беседы с болельщиками он также отметил, что Макгрегор вряд ли хочет новой встречи с ним, несмотря на недавние заявления в Москве. «Честно, думаю, он не хочет боя. Четыре раунда его били, душили. Он сам постучал, он хотел, чтобы это кончилось», — заключил он.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора стал главным на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе в октябре 2018-го. Российский боец защитил пояс чемпиона в легком весе, одержав победу в четвертом раунде. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула потасовка с участием обоих спортсменов. Нурмагомедова не стали награждать поясом при зрителях. Макгрегор получил полгода отстранения в результате беспорядков. Россиянин — девять месяцев.

Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 12 побед в организации. Всего россиянин одержал 28 побед и не потерпел ни единого поражения.

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