Боец UFC объяснил непобедимость Нурмагомедова и нашел его слабое место

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Чарльз Оливейра

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Чарльз Оливейра заявил, что смог бы победить россиянина Хабиба Нурмагомедова. Слова спортсмена приводит MMA Mania со ссылкой Ag Fight.

Оливейра заметил, что Нурмагомедов побеждал только бойцов-ударников. «Среди них не было тех, кто занимается борьбой, кто не боится оказаться на настиле», — отметил бразилец. Именно себя он назвал «тем самым парнем», который сможет побороться с российским бойцом.

Также Оливейра предположил, что ему дадут возможность встретиться с Нурмагомедовым в бою под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), если он одержит еще две победы в промоушене. «Это будет здорово, учитывая мой уровень джиу-джитсу», — сказал бразильский спортсмен.

В последний раз Оливейра выходил в октагон в августе и победил Ника Ленца техническим нокаутом. Эта победа стала для него пятой подряд в UFC. Всего же на его счету 27 выигрышей и восемь поражений.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В сентябре он провел вторую успешную защиту титула, победив американца Дастина Порье удушающим приемом. В активе бойца 28 побед в 28 поединках по правилам MMA.

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