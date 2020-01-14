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Макгрегор раскрыл заработок за бой с Нурмагомедовым

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Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов
Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор раскрыл сумму, полученную за поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре 2018-го. Об этом спортсмен рассказал в интервью журналисту ESPN Ариэлю Хельвани.

31-летний Макгрегор заявил, что бой против россиянина принес ему 50 миллионов долларов. Кроме того, ирландец предположил, что к 35 годам сможет стать миллиардером.

18 января ирландец вернется в октагон. Он выступит в UFC впервые с 2018-го. Макгрегор проведет поединок с американцем Дональдом Серроне. За этот бой он рассчитывает заработать 80 миллионов долларов. 11 января отмечалось, что гонорар спортсмена составит пять миллионов долларов и станет рекордным в карьере Макгрегора.

В октябре 2018-го Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула потасовка с участием спортсменов и их секундантов.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и первый ирландец в истории промоушена, добившийся пояса.

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