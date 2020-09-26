Появились подробности следующего поединка Макгрегора

Джейк Джосон, помощник филиппинского боксера Мэнни Пакьяо, подтвердил, что идут переговоры о проведении поединка с ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором. Его слова приводит ESPN.

Джосон заявил, что переговоры между лагерем Пакьяо и Макгрегора продвигаются. Отмечается, что бой должен пройти в 2021 год. Помощник добавил, что средства, вырученные от проведения боя, пойдут на поддержку жертв пандемии коронавируса на Филиппинах. «Огромная часть его дохода от этого боя пойдет всем филиппинским жертвам», — подытожил он.

25 октября Макгрегор объявил, что проведет поединок против Пакьяо. В этот же день он дал согласие на возвращение в MMA. Ирландец готов провести бой против 38-летнего Диего Санчеса.

Макгрегор объявил о своем уходе из MMA в июне. Уже в июле ирландец намекнул на боксерский поединок с Пакьяо.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Также он имеет в своем активе один поединок по правилам бокса. В нем он уступил американцу Флойду Мэйуэзеру.