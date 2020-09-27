Макгрегор ответил на критику главы UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил главе промоушена Дэйне Уайту, раскритиковавшему ирландца за публикацию их личной переписки. Об этом спортсмен написал в своем Twitter.

По словам бойца, функционер первым «нарушил кодекс», солгав, что ирландец не хочет драться с Джастином Гэтжи. Кроме того, Макгрегор заявил о причастности Уайта к переговорам об организации его боя с боксером Мэнни Пакьяо.

25 сентября Макгрегор выложил скрин переписки с Уайтом, в котором просил функционера организовать бой с американским ветераном MMA Диего Санчесом. Разговор произошел в феврале этого года. Ирландец объявил о своем уходе из MMA в июне. Уайт назвал поступок спортсмена грязным.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Также он имеет в своем активе один поединок по правилам бокса. В нем он уступил американцу Флойду Мэйуэзеру.