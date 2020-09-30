Макгрегор назвал дату следующего боя

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter назвал дату следующего боя с американцем Дастином Порье.

Поединок должен состояться 12 декабря в Дублине. Макгрегор заявил, что он пройдет в рамках благотворительного турнира, и трансляция будет бесплатной. «Скоро будет объявлен список благотворительных организаций. Все пожертвования приветствуются», — добавил он.

29 сентября Макгрегор предложил Порье подраться без привлечения Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он заявил, что готов взять на себя организацию боя и анонсировал, что он будет показательным.

25 сентября ирландец выложил в открытый доступ переписку с главой UFC Дэйной Уайтом. Ирландец захотел организовать поединок против ветерана UFC Диего Санчеса, но получил отказ. Позже сам Уайт назовет обнародование переписки «грязным поступком».

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Он объявил об уходе из спорта в июне, однако в сентябре захотел вернуться.

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