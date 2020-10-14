Нурмагомедов признался в симпатии к Фергюсону и назвал его глупым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов признался в симпатии к американцу Тони Фергюсону. Его слова приводит BJ Penn.

«Мне нравится Фергюсон, но он глупый парень, я так думаю», — заявил Нурмагомедов. Боец заметил, что американец продолжает говорить о возможном поединке с ним, хотя ему стоит задуматься о встрече с другим россиянином Исламом Махачевым.

10 октября Фергюсон обратился к Нурмагомедову. Он назвал россиянина толстяком и пригрозил ему новой встречей.

Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым срывался пять раз. Их бой должен был возглавить турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в апреле этого года. Однако россиянин снялся с турнира из-за пандемии коронавируса, а сам ивент был перенесен.

За карьеру Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC в легком весе, одержал 28 побед в 28 боях по правилам ММА. Следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гейджи, с которым он встретится 24 октября. Гейджи победил Фергюсона в мае 2020-го и завоевал титул временного чемпиона промоушена.