Фергюсон оскорбил Порье за согласие на бой с Макгрегором

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон оскорбил соотечественника Дастина Порье, который согласился на поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

36-летний Фергюсон посчитал, что Порье «продался» и назвал Макгрегора «международным террористом». «Столько разговоров о любви к боям, а в итоге ты просто боишься остаться невостребованным. Забирай деньги, гордая фальшивка», — написал американец.

8 октября стало известно, что Макгрегор принял предложение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и готов драться с Порье. Поединок может пройти 12 ноября или 12 декабря.

5 октября сообщалось, что Порье готов драться с Макгрегором под эгидой UFC. До этого оба спортсмена согласовали проведение показательного поединка.

Фергюсон — бывший временный чемпион UFC. Он был основным претендентом на титульный поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Однако американец уступил Джастину Гэтжи. Последний сразится с россиянином за титул 24 октября.