Фергюсон пригрозил «толстяку» Нурмагомедову новой встречей

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон обратился к россиянину Хабибу Нурмагомедову. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсмена.

36-летний американец назвал Нурмагомедова «толстяком» и пригрозил ему новой встречей. При этом Фергюсон разместил фото с битвы взглядов между бойцами. Их поединок должен был возглавить турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в апреле. Однако россиянин снялся с боя на фоне пандемии коронавируса, а сам ивент был перенесен.

Ближайший поединок для Нурмагомедова — титульное противостояние с Джастином Гэтжи. Их бой возглавит турнир UFC на острове Яс в Абу-Даби, который пройдет 24 октября.

Гэтжи добился поединка с действующим чемпионом, одержав победу над Фергюсоном. На состоявшемся 9 мая UFC 249 он нанес оппоненту первое поражение за восемь лет.

Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым срывался уже пять раз. Бывший чемпион UFC в тяжелом весе и партнер по тренировочному залу россиянина Даниэль Кормье окрестил противостояние проклятым.

Фергюсон — бывший временный чемпион UFC.