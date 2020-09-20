Гэтжи пообещал проверить Нурмагомедова на прочность

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи пообещал проверить на прочность россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Гэтжи оценил ответ 32-летнего россиянина, который прокомментировал сравнения с Мохаммедом Али. Нурмагомедов признал, что известный боксер добился невероятных успехов за пределами ринга в борьбе за права чернокожих в США. «Этот парень невероятно умен и крепок. Придется его проверить на прочность», — написал Гэтжи.

Оба спортсмена известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 25 октября Нурмагомедов и Гэтжи возглавят турнир UFC. Россиянину предстоит защищать пояс чемпиона организации в легком весе. Гэтжи выйдет в октагон в статусе временного чемпиона.

В активе Нурмагомедова серия из 28 побед и ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения.