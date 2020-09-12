Нурмагомедов рассказал об отношениях с Гэтжи

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о взаимоотношениях с американцем Джастином Гэтжи, своим соперником на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит Sport24.

31-летний Нурмагомедов отметил, что не назвал бы американского бойца своим другом. При этом россиянин признал, что они уважают друг друга и даже вспомнил эпизод, когда Гэтжи помогал ему при весогонке.

Однако, Нурмагомедов убежден, что несмотря на теплые взаимоотношения вне октагона, в их поединке в рамках UFC будет бескомпромиссная борьба. «Лупить друг друга будем не по-детски», — добавил Нурмагомедов.

Поединок Нурмагомедова и Гэтжи возглавит UFC 254. Ивент намечен на 25 октября.

Нурмагомедов — действюущий чемпион UFC в легком весе. Гэтжи — временный чемпион. В активе россиянина 28 побед в 28 поединках.