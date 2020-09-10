Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи приспособят для фанатов из Европы

Бой между российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи приспособят для фанатов из Европы. Об этом в Twitter рассказал спортивный журналист Карлос Контрерас Легаспи со ссылкой на президента UFC Дэйну Уайта.

По информации источника, поединок пройдет в удобное для европейского зрителя время. Первая серия турниров на «Бойцовском острове» в ОАЭ была ориентирована на североамериканскую аудиторию, а европейским фанатам приходилось ждать боев до раннего утра.

Нурмагомедов и Гэтжи возглавят турнир UFC 254 23 октября в Абу-Даби. Бойцы побьются за титул чемпиона UFC в легком весе.

Россиянин — действующий чемпион промоушена. На его счету 28 побед в 28 поединках. Гэтжи подерется с ним в статусе временного чемпиона.