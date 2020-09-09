Нурмагомедов сравнил Гэтжи и Фергюсона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ» сравнил американцев Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона.

«Вы сами видели, что Гэтжи сделал с Фергюсоном. Он разобрал его во всех аспектах. Гэтжи намного моложе, намного мотивированнее и голоднее, чем Фергюсон. Он очень хорошо стоит на ногах и хорошо знаком с борьбой», — заявил Нурмагомедов. Он добавил, что в 2016-м Гэтжи помогал ему гонять вес после перерыва из-за травм и операции, поэтому он относится к нему с уважением.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона срывался четыре раза. В последний раз он был намечен на апрель 2020-го, но Нурмагомедов снялся с турнира на фоне пандемии коронавируса. Новым соперником Фергюсона стал его соотечественник Джастин Гэтжи. В поединке он завоевал пояс временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и добился права встретиться с россиянином.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В его активе 28 побед в 28 поединках.