Нурмагомедов ответил на слова Гэтжи о его самой большой слабости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов ответил на слова американца Джастина Гэтжи о его самой большой слабости. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Нурмагомедов опроверг слова соперника о том, что он считает себя безупречным. «Мы в зале друг друга не ласкаем, поэтому мы лучшие в мире. Он ошибается. Я очень самокритичный. Меня всегда критиковали в семье. Относились как к сыну, который должен пахать и не расслабляться», — заявил он. Боец добавил, что отец всегда называл его слабостью то, что он недостаточно отжимается.

12 августа Гэтжи заявил, что Нурмагомедов считает себя идеальным бойцом. По его мнению, боец окружает себя только теми людьми, которые ласкают его эго.

Нурмагомедов подерется с Гэтжи в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254 23 октября. Россиянин будет защищать пояс чемпиона организации в легком весе. Американец — временный чемпион UFC в этой весовой категории.