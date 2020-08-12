Гэтжи назвал самую большую слабость Нурмагомедова

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи назвал самую большую слабость россиянина Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит MMA Fighting.

«Самая большая слабость Хабиба заключается в том, что он считает себя идеальным бойцом. Нурмагомедов окружает себя только теми людьми, которые ласкают его эго», — заявил Гэтжи. Он добавил, что постарается победить россиянина, не позволив ему бороться в октагоне.

2 августа Нурмагомедов прокомментировал возвращение к тренировкам для поединка против Гэтжи. 31-летний боец признался, что ему предстоит тяжелая подготовка. Занятия пришлось прервать из-за смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Нурмагомедов подерется с Гэтжи в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254 23 октября. Россиянин будет защищать пояс чемпиона организации в легком весе. На его счету 28 побед в 28 поединках.