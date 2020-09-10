Назван ключ к победе Гэтжи над Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хенри Сехудо оценил шансы соотечественника Джастина Гэтжи в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Интервью со спортсменом опубликовано в YouTube-канале журналистки Хэлен Йи.

«Они оба очень разные. Для Гэтжи ключ к победе — рисковать. Надо признать: один его удар по ноге — и весь поединок может измениться», — считает Сехудо.

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который возглавит поединок с участием россиянина и американца, намечен на 24 октября. Нурмагомедов и Гэтжи поспорят за титул чемпиона организации в легком весе. Американец выйдет в октагон в статусе обладателя временного пояса.

Сехудо объявил об уходе из спорта после своей победы над Домиником Крусом, позволившей ему защитить титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Также американец становился чемпионом в наилегчайшей весовой категории.

Нурмагомедов — второй боец UFC без учета весовых категорий. На его счету 28 побед в 28 поединках. В последний раз он выходил в октагон в сентябре 2019-го, когда одолел американца Дастина Порье.