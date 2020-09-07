Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов ответил хейтерам. Его слова приводят «Известия».

«С какого перепуга я должен драться так, как хотят люди? Я доминирующий чемпион», — заявил Нурмагомедов. Россиянин заметил, что его не волнует мнение тех, кто критикует его за стремление провести большую часть боя в партере.

Нурмагомедов подчеркнул, что обладает бойцовским IQ. «Это то, чем я отличаюсь от людей, которые задают вопросы, почему я дерусь так, а не иначе», — пояснил спортсмен. Он добавил, что болельщики сами решат, смотреть ли поединки с его участием.

Ранее 7 сентября Нурмагомедов раскрыл план на бой с американцем Джастином Гэтжи. Он понадеялся, что сумеет нокаутировать соперника во втором или третьем раунде.

Бой Нурмагомедова и Гэтжи намечен на 24 октября и пройдет в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254. Россиянин будет защищать чемпионский пояс в легком весе. Нурмагомедов — непобежденный боец. В его активе 28 побед в 28 поединках по правилам MMA.