Подсчитан годовой доход Макгрегора

Forbes подсчитал доход ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора за год. Данные приводятся сайте издания.

За указанный период ирландец заработал 48 миллионов долларов. Большую часть суммы Макгрегор получил за бой против Дональда Серроне в январе 2020-го — 30 миллионов долларов. Кроме того, спортсмен обогатился на пять миллионов за рекламу Reebok. Остальной его доход составила прибыль от продажи виски собственного производства.

Макгрегор объявил об уходе из спорта 7 июня этого года. Ирландец — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Последний поединок он провел в январе 2020 года, нокаутировав Серроне за 40 секунд. Всего на его счету 22 победы и четыре поражения в 26 боях по правилам MMA.

24 августа стало известно, что российский боец Хабиб Нурмагомедов вошел в тройку самых высокооплачиваемых бойцов UFC, заработав 8,6 миллиона долларов от промоушена за все время. Рейтинг возглавил Макгрегор с 12 миллионами долларов.