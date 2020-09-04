Тренер Нурмагомедова анонсировал реванш с Макгрегором

Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, анонсировал бой-реванш своего подопечного с Конором Макгрегором. Об этом сообщает Daily Express.

По словам специалиста, ирландец очень хочет драться, а россиянин — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Мендес отметил, что на месте руководства промоушена не дал бы не состояться такому поединку. Он также добавил, что все, как и раньше, хотят увидеть реванш.

В октябре 2018-го Нурмагомедов защитил пояс UFC в поединке с Макгрегором. Он вынудил ирландца сдаться в четвертом раунде. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула драка с участием обоих спортсменов. В результате беспорядков и Макгрегор, и Нурмагомедов были дисквалифицированы и получили денежные штрафы.

Последний раз ирландец выходил в октагон в январе. Тогда он нокаутировал американца Дональда Серроне за 40 секунд. 7 июня Макгрегор объявил об уходе из спорта.