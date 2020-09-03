Лучший боец UFC обратился к Нурмагомедову

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс обратился к россиянину Хабибу Нурмагомедову. Спортсмен оставил комментарий под постом Нурмагомедова в Instagram.

31-летний российский боец посвятил пост своему отцу Абдулманапу Нурмагомедову, который умер 3 июля. «Продолжай делать так, чтобы он тобой гордился», — написал Джонс.

Оба спортсмена — в числе лучших в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Джонс занимает первое место в рейтинге организации без учета весовых категорий. Нурмагомедов расположился на второй строчке.

Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Россиянин уже дважды защитил пояс. На UFC 254 он снова выйдет в октагон в поединке за титул. На этот раз российскому бойцу предстоит поединок против американца Джастина Гэтжи. Событие запланировано на 25 октября.