Видео тренировки лучшего бойца UFC рассмешило пользователей сети

Видео тренировки американского бойца смешанного стиля (ММА) Джона Джонса рассмешило пользователей сети. Ролик доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

На видео видно, как боец, занимающий первую строчку в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), работает в тренажерном зале. На фоне звучит композиция The Middle в исполнении Zedd, Maren Morris и Grey. «Почему ты слушаешь это?», «Музыка меня просто сразила», «Смешно! Хотя я тоже слушаю странную музыку, когда тренируюсь», — отреагировали фанаты, сопроводив комментарии смеющимися эмодзи.

18 августа американец заявил, что оставил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Спортсмен назвал карьеру в промоушене «потрясающим путешествием», а также поблагодарил фанатов и соперников. Теперь он намерен подняться в тяжелый вес.

В профессиональных ММА Джонс провел 27 поединков. Он одержал 26 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.