Петр Ян назвал величайшего бойца в истории UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Петр Ян назвал величайшего бойца в истории промоушена. Об этом сообщает Fight Time.

По мнению россиянина, лучшим спортсменом организации является обладатель титула в полутяжелом весе американец Джон Джонс. Ян отметил, что боец из США не проиграл ни одного поединка и побеждал как лучших борцов, так и лучших ударников в UFC.

18 августа Джонс заявил, что оставил титул чемпиона организации в полутяжелом весе. Об этом он договорился с руководством UFC по телефону. Спортсмен назвал карьеру в промоушене «потрясающим путешествием», а также поблагодарил фанатов и соперников.

В профессиональных ММА Джонс провел 27 поединков. Он одержал 26 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

12 июля Ян завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алду. На счету россиянина 15 побед и одно поражение в MMA. При этом 27-летний Ян не проигрывает в UFC, демонстрируя серию из семи побед подряд.