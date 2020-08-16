Оскорбившего Петра Яна бойца UFC нокаутировали в первом раунде

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон О'Мэлли проиграл эквадорцу Марлону Вере на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе. Видео предоставлено правообладателем.

Поединок в легчайшем весе стал соглавным событием турнира. Схватка завершилась в первом раунде после того, как рефери засчитал О'Мэлли технический нокаут.

Для эквадорца эта победа стала 16-й в карьере при шести поражениях, еще один бой завершился вничью. Американец проиграл первый поединок из 13.

21 июля О'Мэлли оскорбил российского бойца Петра Яна, заявив, что у того «синдром коротышки». По мнению спортсмена, россиянин, выступающий в UFC в той же весовой категории, комплексует из-за маленького роста.