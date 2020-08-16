Миочич победил Кормье и отстоял титул чемпиона UFC

Американец Стипе Миочич одержал победу над соотечественником Даниэлем Кормье и отстоял титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Видео предоставлено правообладателем.

Поединок прошел на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе. Миочич победил единогласным решением судей.

На счету 37-летнего американца теперь 20 побед и три поражения в смешанных единоборствах. 41-летний Кормье потерпел третье поражение при 22 победах. Он бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.