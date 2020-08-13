Бывший чемпион UFC похвастался секретным приемом от Стивена Сигала

Американский боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье вспомнил о встрече со Стивеном Сигалом. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

41-летний тяжеловес похвастался, что прием, который ему продемонстрировал киноактер, он уже применял на тренировках. «Так я повалил Люка Рокхолда (партнер Кормье по залу American Kickboxing Academy — прим. «Ленты.ру»)», — написал он. Кормье прокомментировал ролик, где Сигал предлагает ему показать прием, но при этом хочет сохранить это в секрете и избежать камер. Пользователи оценили шутку Кормье. «Чему он тебя научил? Разбивать кирпичи своими шарами?» — написал r4be.

Кормье известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 16 августа он попытается вернуть титул чемпиона организации в поединке против соотечественника Стипе Миочича.

Кормье — бывший чемпион UFC в тяжелом весе. ОН также удерживал пояс в полутяжелой весовой категории.

Сигал не раз видели в компании с бойцами UFC. В частности, известно, что актер общался с бывшим чемпионом промоушена бразильцем Андерсоном Силвой.