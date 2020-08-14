Бывший чемпион UFC признал господство Нурмагомедова в клетке

Американский боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье оценил выступления россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он рассказал в беседе с блогером FightCAT.

41-летний Кормье отметил, что россиянин уверенно смотрится в октагоне даже с самыми сложными оппонентами. Он также добавил, что неоднократно спарринговался с Нурмагомедовым и чувствовал его мощь, несмотря на существенную разницу в габаритах (Кормье выступает в тяжелом весе, россиянин — в легкой весовой категории, — прим. «Ленты.ру»). «Я действительно считаю, что он просто господствует в клетке», — признал Кормье.

Оба спортсмена известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 16 августа Кормье предстоит поединок за титул чемпиона организации в тяжелом весе со Стипе Миочичем. Нурмагомедов и Кормье тренируются в American Kickboxing Academy в Калифорнии.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. На его счету 28 побед в 28 поединках. Осенью россиянин вернется в октагон. Ему будет противостоять американец Джастин Гэтжи.