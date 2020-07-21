Американский боец рассказал о «синдроме коротышки» у Петра Яна

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон О'Мэлли рассказал о «синдроме коротышки» у чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петра Яна. Об этом сообщает MMA Fighting.

По мнению спортсмена, который выступает в UFC в той же весовой категории, россиянин комплексует из-за маленького роста. Кроме того, американец выразил уверенность, что Ян постоянно думает о нем и всегда хочет чем-нибудь задеть.

12 июля россиянин завоевал чемпионский пояс организации, нокаутировав бразильца Жозе Алду. Таким образом, российский боец продлил серию побед в UFC до семи поединков. Всего в активе 170-сантиметрового Яна 15 побед и одно поражение в MMA.

О'Мэлли, чей рост составляет 180 сантиметров, выиграл все 12 боев в профессиональных MMA. Три победы были одержаны в рамках UFC.