Появилось видео победы Петра Яна в чемпионском бою UFC

Появилось видео победы российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Ян над бразильцем Жозе Алду на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Видео предоставлено правообладателем.

27-летний Ян одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде. Россиянину удалось занять выгодную позицию и обрушить на соперника ряд ударов, вынудив судью остановить поединок. Спортсмен стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

На счету спортсмена теперь 15 побед и одно поражение в MMA. При этом россиянин не знает поражений в UFC, продемонстрировав серию из шести побед подряд.

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