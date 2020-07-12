Петр Ян прокомментировал чемпионство в UFC и обратился к россиянам

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян на пресс-конференции прокомментировал завоевание пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе и обратился к соотечественникам.
«Россия, мы сделали это! Я безумно счастлив, что победил, ведь это был долгий путь для меня. Знал, что это будет сложный поединок. Но наш план на бой сработал», — заявил Ян. Он поблагодарил жену и назвал рождение ребенка сильной мотивацией для побед.
Ранее 12 июля Ян одержал победу над бразильцем Жозе Алду и завоевал чемпионский титул. Рефери присудил 27-летнему россиянину победу техническим нокаутом в пятом раунде.
Ян приобрел известность благодаря поединкам под эгидой отечественной организации ACB. На счету спортсмена теперь 15 побед и одно поражение в MMA. При этом россиянин не знает поражений в UFC, продемонстрировав серию из шести побед подряд.