Россиянин Петр Ян завоевал пояс чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян одержал победу над бразильцем Жозе Алду на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и завоевал пояс чемпиона организации в легчайшем весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Рефери присудил 27-летнему Яну победу техническим нокаутом в пятом раунде. Россиянину удалось занять выгодную позицию и обрушить на оппонента град ударов, вынудив судью остановить поединок. Для Яна это уже седьмая победа подряд в рамках промоушена.

UFC 251 проходит на острове Яс в Абу-Даби. Это первый из серии международных турниров организации, которые проходят на «бойцовском» острове UFC.

Ян стал основным претендентом на вакантный пояс после того, как чемпион организации в легчайшем весе Хенри Сехудо объявил о завершении карьеры. После турнира глава UFC Дэйна Уайт подтвердил, что за освободившийся титул будет драться именно россиянин. Позже его соперником был выбран Алду.

Алду — бывший чемпион UFC в полулегком весе. 33-летний бразилец известен по выступлениям в WEC, где также становился чемпионом в данной весовой категории.

Ян приобрел известность благодаря поединкам под эгидой отечественной организации ACB. До встречи с Алду на его счету было 14 побед и одно поражение. При этом россиянин не знал поражений в UFC, продемонстрировав серию из шести побед подряд.

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