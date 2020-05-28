Стал известен соперник россиянина Яна в титульном поединке UFC

Стал известен соперник российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна в титульном поединке за вакантный чемпионский пояс в легчайшем весе. Об этом сообщает журналист Марк Раймонди в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на главу промоушена Дэйну Уайта.

Россиянин встретится с бразильцем Жозе Алдо. Дата и место проведения боя пока неизвестны.

Возможность стать обладателем вакантного титула Ян получил после того, как чемпион организации в этой весовой категории Генри Сехудо объявил о завершении карьеры.

Ранее в мае сообщалось о желании американского бойца смешанного стиля (MMA) Алджамейна Стерлинга сразиться с Яном за пояс UFC.

На счету 27-летнего Яна 15 боев в ММА. Он одержал 14 побед и потерпел одно поражение. В активе 33-летнего Алдо 28 выигранных поединков из 34.

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