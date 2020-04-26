Российский боец UFC описал карантин в Таиланде и в России словами «небо и земля»

Российский боец UFC Петр Ян в YouTube-каналу Gorilla Fighting Championship сравнил условия карантина, вызванного пандемией коронавируса, в Таиланде и России.

Ян рассказал, что уже почти два месяца живет с семьей в Таиланде. «Если сравнивать с тем карантином, который проходит в России, то это небо и земля. Тут я правильно питаюсь и тренируюсь. Ребенок каждый день купается в бассейне», — описал условия самоизоляции спортсмен.

На счету Яна 14 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. При этом он одержал шесть побед подряд в UFC. Следующим соперником россиянина станет бразилец Марлон Мораес.

По последним данным, в Таиланде количество инфицированных составляет 2922 человека, умерших от COVID-19 — 51 человек.

22 апреля российский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин рассказал о сложностях самоизоляции в Майами. Он пожаловался, что не может посещать тренажерный зал.

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