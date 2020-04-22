Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин рассказал о сложностях самоизоляции в Майами. Его слова приводит РИА Новости.

«Зал закрыт, так что я тренируюсь на балконе. Это сложно, не так много упражнений выполнить можно. Я работаю по видео с тренером и много времени провожу на беговой дорожке. Проблема в том, что массаж не сделать, процедуры никакие не найти, поэтому мышцы забиваются», — заявил Малкин. При этом он добавил, что жителям разрешены прогулки и купание в бассейне.

8 апреля Малкин объяснил, почему остался в США во время пандемии коронавируса. Он заявил, что не стал рисковать здоровьем семьи, отметив, что его ребенок сломал руку в тот момент.

Сезон-2019/2020 в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. В регулярном чемпионате лиги последние матчи были сыграны 12 марта.

Малкин выступает в НХЛ с 2006 года. В составе «Питтсбурга» он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

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