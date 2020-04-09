Малкин объяснил отказ возвращаться в Россию во время пандемии

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин в прямом эфире в Instagram генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки объяснил, почему остался в США во время пандемии коронавируса.

«У меня семья, не стал рисковать и лететь в Москву. У нас есть квартира в Майами, поехали сюда. Потом вообще закрыли авиасообщение. Плюс у нас ребенок на тот момент сломал руку. У нас рядом с домом есть пляж, ребенок может выйти и погулять», — рассказал Малкин. Он добавил, что не паникует и «рассчитывает на свое богатырское здоровье».

Сезон-2019/2020 в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. В регулярном чемпионате лиги последние матчи были сыграны 12 марта.

Малкин — воспитанник магнитогорского «Металлурга», выступает в НХЛ с 2006 года. В составе «Питтсбурга» он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

По последним данным, в США зафиксировано более 450 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 15 тысяч человек умерли, еще 24,7 тысячи — вылечились. Нью-Йорк является одним из центров эпидемии — там выявлено более 87 тысяч зараженных.

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