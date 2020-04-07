Панарин рассказал о финансовых потерях игроков НХЛ из-за коронавируса

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во время прямого эфира в Instagram рассказал о финансовых потерях игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за остановки сезона вследствие распространения коронавируса.

«Хоккеисты прилично потеряют в следующем сезоне, с нас возьмут очень большой налог. Если лига недобрала и не заработала, то она взимает эти остатки с хоккеистов», — заявил Панарин. Он обратил внимание на то, что был прерван плей-офф НХЛ, являющийся самой прибыльной частью сезона. По мнению хоккеиста, игроки потеряют около 30 процентов от зарплаты.

Панарин назвал лигу общим бизнесом. «У клубов есть больше возможностей зарабатывать, чем у российских футбольных или хоккейных команд. Наверное, владельцам российских клубов теперь будет посложнее», — посчитал он.

Сезон-2019/2020 в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. В регулярном чемпионате лиги последние матчи были сыграны 12 марта.

Панарин — самый высокооплачиваемый российский игрок НХЛ. В июле прошлого года он подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 миллиона долларов.

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