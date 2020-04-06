Панарин рассказал о «подъезжающей фляге» на самоизоляции

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о том, как проходит его самоизоляция в США. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на прямой эфир в Instagram хоккеиста.

«Фляга уже подъезжает немножко. На карантине тренируемся и едим. Мы уже выпили все, запасы кончились. Сейчас пошли в зал отрабатывать», — отметил 28-летний спортсмен.

На данный момент Панарин находится в доме у соотечественника и вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского. По словам форварда, он специально приехал к другу, чтобы не оставаться в нью-йоркской квартире.

Сезон-2019/2020 в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. В регулярном чемпионате лиги последние матчи были сыграны 12 марта.

США на данный момент занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом (свыше 350 тысяч человек). Число умерших превысило 10 тысяч, число выздоровевших составляет 19 тысяч. В ряде штатов введены карантинные меры.

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