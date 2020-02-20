Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал об опасности встреч с русскими в США. Его слова приводит «Матч ТВ».

Хоккеист посчитал, что жизнь в Нью-Йорке отличается от Чикаго, не в последнюю очередь из-за того, что в Нью-Йорке больше русских. Он отметил, что в течение игрового сезона старается не заводить новых знакомств. «Нет времени на всякие веселухи. Ведь если ты с русскими встречаешься, это опасно! Поэтому я сейчас домашний», — отметил он.

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«Рейнджерс» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), набрав 66 очков в 59 матчах.

Панарин — самый высокооплачиваемый российский игрок НХЛ. В июле прошлого года он подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому получит 81,5 миллиона долларов.

Хоккеист неоднократно выступал с критикой российской власти. В августе он заявил, что в стране нет изменений, а у россиян нет работы. До этого Панарин поддержал митинг за свободный интернет, который проходил в Москве.

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