«Отвратительный» буллит Панарина вызвал споры у фанатов

Исполнение буллита российским нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд» вызвало споры у фанатов. Видео доступно на сайте лиги.

Обманные движения перед голкипером соперника заставили судей пересмотреть видео победного буллита. Согласно правилам лиги, хоккеист, исполняющий штрафной бросок, не должен останавливаться, а шайба должна постоянно двигаться вперед.

В заявлении лиги говорится, что Панарин с шайбой постоянно двигался к воротам, а значит бросок можно засчитать. Однако пользователи в Twitter разошлись во мнениях относительно решения арбитров.

Некоторые посчитали, что буллит россиянина нельзя было засчитывать: «Шайба явно двигалась назад», «Отвратительная шайба от Панарина», «И такое засчитывается? Судьи ослепли». Другие, наоборот, оценили исполнение буллита. «Шайба движется вдоль ворот, а не назад», «Против Панарина выступают только фанаты "Миннесоты"», — писали они.

Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 4:3 в серии буллитов. Команда занимает 11-место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 62 очка в 56 матчах.

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