Вратарь отразил шайбу «ударом скорпиона» в матче НХЛ

Вратарь «Аризона Койотис» Антти Раанта отразил шайбу «ударом скорпиона» во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхоукс». Видео опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

Раанта в третьем периоде не позволил забить Брэндону Сааду. Бросок игрока «Чикаго» голкипер отбил лежа, успев поднять ноги над головой. Комментатор встречи отреагировал на этот эпизод фразой: «Вы издеваетесь надо мной?!»

Несмотря на действия Раанты, «Аризона» уступила «Чикаго». Игровое время завершилось со счетом 2:2, в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Блэкхоукс».

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