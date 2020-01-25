Российский вратарь Василевский отбил шайбу вслепую

Российский голкипер «Тампа Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил эффектный сейв во время конкурса вратарей на Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео опубликовано в Twitter Sportsnet.

Василевский выставил руку за спину и вслепую отразил бросок нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзала. Россиянин справился с девятью из десяти выходов один на один, уступив лишь голкиперу «Сент-Луис Блюз» Джордану Биннингтону, который оставил ворота в неприкосновенности.

Ранее 25 января российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин попал в первую пятерку лучших игроков десятилетия в НХЛ. Его соотечественник Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинс») вошел во вторую пятерку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



