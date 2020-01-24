Игроки НХЛ назвали Овечкина самым желанным собутыльником

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвали капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина самым желанным собутыльником. Данные опроса спортсменов приводит The Athletic.

Хоккеистов спросили, с кем они скорее всего согласились бы выпить пива. Овечкин стал лидером — за него проголосовали 14 процентов опрошенных. Второе место занял нападающий «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби с 13 процентами голосов. На третьем месте расположился форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон — 12 процентов.

В опросе приняли участие игроки из всех команд лиги, в общей сложности — 391 человек.

В марте прошлого года жена Овечкина Анастасия Шубская опубликовала видео, на котором ее супруг совершает покупки. В корзину спортсмена попали мороженое, газированная вода, чипсы и восемь бутылок пива. Американских фанатов удивила нездоровая продуктовая корзина форварда.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел «Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли. Соглашение россиянина со столичной командой истекает по окончании сезона-2020/2021.

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