Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч завершился со счетом 6:4 в пользу «Вашингтона». Для Овечкина хет-трик стал 26-м за карьеру в НХЛ. Россиянин занимает восьмое место по этому показателю в лиге, повторив результат Мориса Ришара.

По ходу встречи против «Айлендерс» Овечкин вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ. Хоккеист поднялся на девятое место, сравнявшись с канадцем Стивом Айзерманом.

В прошлом матче Овечкин также реализовал три шайбы и помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси Девилс». Встреча завершилась со счетом 5:2.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел «Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли. Соглашение россиянина со столичной командой истекает по окончании сезона-2020/2021.

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