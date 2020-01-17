Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился хет-триком и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Девилс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «Вашингтона». Для Овечкина хет-трик стал 25-м за карьеру в НХЛ. Россиянин вышел на девятое место по этому показателю в лиге, повторив результат Си Деннени.

16 января Овечкин порассуждал о новом контракте в НХЛ. Он признался, что хотел бы до конца карьеры играть за «Кэпиталс», и назвал Вашингтон своим домом.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел «Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли. Соглашение россиянина со столичной командой истекает по окончании сезона-2020/2021.

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