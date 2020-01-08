В НХЛ обеспокоились решением Овечкина пропустить Матч всех звезд

В руководстве Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обеспокоены решением российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина пропустить матч всех звезд. Об этом сообщает ESPN.

В интервью изданию заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли отметил, что 34-летний российский форвард во второй раз подряд намерен пропустить матч всех звезд лиги. По мнению функционера, НХЛ и профсоюз игроков должны обсудить подобное решение, чтобы избежать появления тенденции.

«Увы, решение Овечкина вызывает беспокойство. В прошлом сезоне я был на стороне Александра, когда он отказался от участия в звездном уик-энде. Он всегда много работал на благо лиги, регулярно выступал в матче всех звезд», — заявил Дэйли.

О решении россиянина стало известно 28 декабря 2019-го. Сам Овечкин мотивировал его желанием подготовиться к второй половине сезона. Матч всех звезд НХЛ намечен на 25 января. Он пройдет на домашней арене клуба «Сент-Луис Блюз».

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