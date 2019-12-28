Овечкин объяснил отказ играть в Матче звезд НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс», нападающий Александр Овечкин объяснил, почему отказался принимать участие в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги. Слова спортсмена приводятся на сайте НХЛ.

Овечкин отметил, что это решение далось ему тяжело, однако он отметил, что с возрастом ему приходится прислушиваться к своему телу. «Мне нужно быть готовым ко второй половине сезона. Нужно быть здоровым и сфокусированным на других вещах», — подчеркнул россиянин.

Об отказе Овечкина играть в Матче звезд стало известно ранее 28 декабря. По той же причине Овечкин пропустил прошлый звездный матч, даже несмотря на то, что по итогам голосования фанатов он был выбран капитаном Столичного дивизиона. Тогда он назвал себя «старой лошадью среди молодых игроков». Всего он принимал участие в семи матчах звезд.

19 декабря издание ESPN опубликовало рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Овечкин занял в нем третье место. За неделю до этого российский форвард получил международную награду имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея в США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!