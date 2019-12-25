Овечкин вручил Трампу подарок

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская стали гостями рождественского ужина, организованного президентом США Дональдом Трампом. Об этом в Instagram сообщила супруга спортсмена.

Мероприятие состоялось в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида). При встрече с президентом Овечкин вручил ему подарок — игровой свитер со своей фамилией.

Alex Ovechkin spent Christmas Eve rubbing elbows with President Trump at Mar-a-Lago. Ovechkin presented POTUS with a white Capitals jersey. (📸: @charstribs @nastyashubskaya) Фото опубликовано @rmnb_blog

19 декабря издание ESPN опубликовало рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Овечкин занял в нем третье место. За неделю до этого российский форвард получил международную награду имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея в США.

Овечкин — создатель общественного движения Putin Team в поддержку президента Владимира Путина. Оно появилось в 2017 году.

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