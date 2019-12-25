Овечкин вручил Трампу подарок

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская стали гостями рождественского ужина, организованного президентом США Дональдом Трампом. Об этом в Instagram сообщила супруга спортсмена.
Мероприятие состоялось в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида). При встрече с президентом Овечкин вручил ему подарок — игровой свитер со своей фамилией.
19 декабря издание ESPN опубликовало рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Овечкин занял в нем третье место. За неделю до этого российский форвард получил международную награду имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея в США.
Овечкин — создатель общественного движения Putin Team в поддержку президента Владимира Путина. Оно появилось в 2017 году.