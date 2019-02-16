Овечкин поговорит с Трампом об отношениях США и России

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал, о чем спросит президента США Дональда Трампа на встрече, посвященной победе в Кубке Стэнли. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Овечкин сказал, что обязательно пойдет на встречу с Трампом, ведь случая попасть в Белый дом и сделать фотографию с президентом США может больше и не быть. По словам хоккеиста, он хотел бы спросить у Трампа, когда наладятся отношения между США и Россией.

Он отметил, что находится вне политики. «Политика — это отдельный разговор. Для меня самое главное, чтобы все были живы-здоровы, и был мир на Земле», — добавил форвард.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В прошлом сезоне россиянин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

В ноябре 2017-го хоккеист объявил о создании общественного движения Putin Team в поддержку президента Владимира Путина. По словам Овечкина, он хотел объединить «простые человеческие ценности, такие как доверие, уважение, справедливость, гордость за страну».

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