Овечкин объяснил решение о пропуске Олимпиады-2018

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал, почему ему не удалось поехать на Олимпийские игры 2018 года. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Овечкин заявил об отсутствии поддержки в этой ситуации. «Дело в том, что если ты один — то можешь хоть о стенку головой биться, но ничего не сделаешь. Если бы игроки сделали бы все возможное, чтобы мы поехали на Олимпиаду, может быть, и лига пошла бы на уступки. Но когда ты один, о чем-то серьезном говорить тяжело», — отметил он.

По словам хоккеиста, он ожидал более активной поддержки, но большинство хоккеистов испугалось или промолчало. Поэтому он решил не продолжать борьбу.

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На Олимпиаде в Пхенчхане не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования. Это случилось из-за того, что МОК решил не компенсировать НХЛ финансовые потери от участия спортсменов в Играх. Изначально Овечкин собирался поехать на Олимпиаду, несмотря на запрет. Позднее он отказался от этой идеи.

Золотые медали олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане завоевали российские хоккеисты, переигравшие сборную Германии со счетом 4:3.

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