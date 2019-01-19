Оценены шансы игроков НХЛ на участие в Олимпиаде-2022

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель оценил шансы игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выступить на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его слова приводит «Чемпионат.com»

«Несколько удивлен, что они не смогли договориться о проведении Кубка мира, но так бывает, когда профсоюз не может договориться с лигой. Я немного разочарован, потому что есть ощущение, что будет непросто договориться об участии НХЛ в Олимпиаде в Пекине», — заявил Фазель.

17 января НХЛ совместно с Ассоциацией игроков (NHLPA) отказались от проведения Кубка мира в 2020 году. В прошлый раз турнир состоялся осенью 2016 года в Торонто. Победителем турнира стала сборная Канады.

На Олимпиаде в Пхенчхане не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования. Это случилось из-за того, что МОК отказался компенсировать НХЛ финансовые потери от участия спортсменов в Играх.

Золотые медали олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане завоевали российские хоккеисты, переигравшие сборную Германии — 4:3.

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